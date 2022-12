Chefe de gabinete da Semusa é detida após invadir condomínio e tentar incendiar veículos do ex

A Polícia Militar (PM) deteve na noite desta sexta-feira (17) a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) e influenciadora digital, Tatiana Tiffany.

A jovem, de 27 anos, invadiu o condomínio Jardim do Bosque, no Cidade Jardim, e tentou incendiar os veículos de um ex-namorado que mora no local.

À PM, ela disse que o que motivou a ação foi a suspeita de que estava sendo traída por ele. O homem, de 47 anos, contudo, nega que os dois ainda mantenham qualquer tipo de envolvimento.

Apesar de ter jogado álcool e ateado fogo em dois carros na garagem do condomínio, Tatiana Tiffany não conseguiu sucesso em queimá-los. Por conta disso, o ex-companheiro preferiu não representar contra a chefe de gabinete da Semusa.

Porém, como a influenciadora danificou o portão do Jardim do Bosque, o síndico do prédio não a perdoou e levou o caso à delegacia.

Assim, Tatiana Tiffany foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) e autuada pelo crime de dano. Existe a suspeita de que ela estava dirigindo embriagada, mas não foi realizado exame de alcoolemia.

O veículo que a chefe de gabinete dirigia, no entanto, foi apreendido.