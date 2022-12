Deputado goiano é indiciado por racismo após postar foto de uma mão apertando outra negra com símbolo LGBTQIA+ ‘ tá dado o recado’, ‘na minha família não’

O deputado estadual Amauri Ribeiro (UB), em abril de 2022, postou uma imagem nas redes sociais em que uma mão segurava um punho negro, no qual está com as cores do arco-íris, símbolo LGBTQIA+, com a frase: ‘na minha família não’.

Agora, o parlamentar foi indiciado por crime de racismo homofóbico.

O Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância da Polícia Civil de Goiás (GEACRI) concluiu a investigação na quinta-feira (15) após a Justiça determinar que o deputado fosse investigado sem foro privilegiado, ou seja, como cidadão comum.

Entidades da classe o denunciaram após a postagem alegando que ele estaria associando pessoas LGBTQIA+ a algo nocivo.

Segundo o Geacri, o deputado objetivou “demonizar” pessoas gays, colocando-as como “uma ameaça ao modelo heterossexual”, fato que, conforme a polícia, extrapola a liberdade de expressão.