Diariamente, recebemos ou realizamos diversas ligações, seja a trabalho, para conversar com os amigos, ou para saber como os nossos familiares estão. Por isso, uma nova função do WhatsApp pode ser ainda mais útil para todos aqueles que possuem esse costume diário.

O aplicativo é tão prático no dia a dia que apenas em 2021, cerca de 137 milhões de brasileiros eram usuários ativos na rede, o que representa simplesmente 91,7% da população.

Pensando nessa praticidade que a plataforma fornece na rotina das pessoas, confira a novidade que separamos que pode mudar o seu jeito de fazer ligações.

Novidade no WhatsApp para quem costuma fazer ou receber ligações

Se você é adepto principalmente as ligações de vídeo, essa novidade do WhatsApp pode ser perfeita para facilitar as suas conversas em grupo.

Acontece que agora, é possível realizar, tanto chamadas por vídeo como por áudio, com a quantidade máxima de 32 participantes simultaneamente.

Tal ampliação no número de integrantes na ligação é considerado quatro vezes maior do que a capacidade tida anteriormente na plataforma.

Além disso, existe também a possibilidade de encaminhar mensagens para os participantes mesmo durante a chamada, assim como também silenciar alguém.

Para silenciar alguma pessoa, aumentar o feed de áudio ou de vídeo, ou então conversar particularmente com algum integrante, basta apenas clicar no nome da pessoa em questão na lista de participantes.

Por fim, uma outra novidade que com que o WhatsApp se destacasse na realização de teleconferências é que agora a plataforma disponibilizou a possibilidade de convidar pessoas, por meio de um link encaminhado diretamente para cada um, para participar de ligações.

A ferramenta de conversas destaca que todas as suas atualizações possuem o objetivo de trazer melhorias para a experiência de seus usuários, podendo assim fornecer “chamadas privadas de alta qualidade” para todos aqueles que fazem parte da comunidade.

