É gravíssimo o estado de saúde do homem que atropelou menino de 08 anos em Goiânia

O motorista que atropelou e matou um menino de 08 anos em Goiânia, na noite do último sábado (17), segue internado em estado gravíssimo. Francilei da Silva Jesus teve traumatismo craniano após ser agredido pelo pai da criança, que alega ter tentado impedir que o condutor fugisse.

Ele está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Boletim divulgado pela unidade, na tarde desta segunda-feira (19), informa que o paciente recebe suporte de respiração mecânica.

Segundo o Hugol, Francilei está sendo acompanhado pela equipe multiprofissional. Ainda nesta segunda, o condutor irá passar por uma nova tomografia.

Na noite do último sábado (17), Francilei subiu no canteiro central da Avenida dos Pirineus, no Setor dos Anicuns, e atingiu o menino Danilo Pignato, que morreu na hora. Segundo testemunhas, o pai da vítima teria entrado em luta corporal com o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, e o atingido várias vezes na cabeça.

O homem era vendedor ambulante e estava com o filho no momento do acidente. Ele foi preso e liberado após audiência de custódia neste domingo (18) para acompanhar o velório da criança.