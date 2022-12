Esses são os artistas internacionais mais ouvidos em Goiânia em 2022

Seja em um bar, nas ruas ou em casas noturnas, a música sertaneja é um item quase essencial para quem quer curtir a noitada em Goiânia. Apesar da preferência do estilo, canções de artistas internacionais também se destacam na playlist dos goianienses.

Com base em um ranking feito pelo site de música Letras sobre os 10 principais artistas pop do mundo em 2022, o Portal 6 elencou quais desses cantores foram os mais consumidos pela população de Goiânia nos últimos 12 meses.

O levantamento considerou os dados disponíveis na sessão “Paradas e Insights de música” da plataforma do Youtube.

Encabeçando o top 10, aparece a banda britânica Coldplay, com mais de 4,86 milhões de visualizações do público goianiense.

Se comparado a outras 100 cidades do Brasil, a capital é o 8º município que mais escutou o grupo, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Brasília e Curitiba.

Em segundo lugar, vem a cantora estadunidense Billie Eilish, com mais de 4,03 milhões de visualizações de usuários de Goiânia na plataforma. No cenário nacional, a cidade ocupa a 9º posição entre as que mais consumiu os conteúdos da artista durante o ano.

Logo em seguida, na terceira posição, aparece Rihanna, com 3,43 milhões de views no Youtube – número que fez com que a cidade fosse a 13º que mais escutasse a cantora em todo o Brasil.

Em quarto lugar, aparece Ed Sheeran. Durante os últimos 12 meses, o britânico foi um dos ‘queridinhos’ dos goianienses, com mais de 3,2 milhões de visualizações.

Encerrando o top 5, vem o cantor Justin Bieber, com aproximadamente 3.1 milhões de visualizações. Além deles, aparecem na listagem os artistas: Lady Gaga, Lana Del Rey, Bruno Mars, Taylor Swift e Harry Styles.

Veja a lista completa dos artistas internacionais mais escutadas em Goiânia nos últimos 12 meses:

1. Coldplay – 4, 86 milhões de visualizações

2. Billie Eilish – 4,03 milhões de visualizações

3. Rihanna – 3, 43 milhões de visualizações

4. Ed Sheeran – 3, 2 milhões de visualizações

5. Justin Bieber – 3, 1 milhões de visualizações

6. Lady Gaga – 2,95 milhões de visualizações

7. Lana Del Rey – 2, 66 milhões de visualizações

8. Bruno Mars – 2, 57 milhões de visualizações

9. Taylor Swift – 2, 43 milhões de visualizações

10. Harry Styles – 1, 96 milhões de visualizações