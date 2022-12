Governo de Goiás vai vender lotes, casas, chácaras e apartamentos; saiba como comprar

A Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento), órgão do governo estadual, irá vender, com condições especiais e valores atraentes, cerca de 33 imóveis distribuídos por diversas regiões do estado.

Estarão disponíveis para compra direta lotes, casas, apartamentos e chácaras que já passaram por dois leilões públicos, mas que não chegaram a ser comercializados.

As vendas serão realizadas diretamente pela Gerência de Licitações e Contratos (Gelic) da GoiásFomento, o que retira a necessidade de intermediação de algum corretor de imóveis e/ou imobiliária.

Para participar, as pessoas físicas ou jurídicas interessadas terão até o dia 28 de janeiro para entregar as propostas de compra dentro de um envelope fechado, seguindo o protocolo da agência, presencialmente na Avenida Goiás, nº 91, no Centro de Goiânia.

Todos os detalhes dos imóveis disponíveis, como valores, fotos, assim como a descrição completa, podem ser consultados por meio do site da GoiásFomento.

O imóvel pode ser comprado tanto à vista, como também com o pagamento parcelado. No processo, ficará com a residência aquele que oferecer a maior oferta.