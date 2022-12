Padre Kelmon é expulso de Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O político Padre Kelmon (PTB), ex-presidenciável, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. A informação foi publicada na última sexta-feira (16) em uma postagem da entidade no Facebook. A carta suspende as atividades de dois sacerdotes: Kelmon e Lucas Soares Chagas, que ficam impedidos de ministrar atividades da denominação religiosa.

O documento foi assinado pelos representantes da Igreja Ortodoxa por Mor Francisco Ángel Ernesto Móran Vidal, arcebispo metropolitano no Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, e o Monsenhor Miguel, vigário episcopal no Brasil.

“Decidimos cancelar a Provisão 0025/21 conferida ao Pe. Kelmon Luis da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar do clero o Pe. Kelmon Luis da Silva e também o Pe. Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru-Tradição canônica Síro Ortodoxa Malankara Indiana”, diz a igreja.

“Agora será só Pe. de Festa junina mesmo…”, diz o comentário do internauta Márcio Antônio Aguiar, na postagem da igreja se referindo à frase dita pela ex-candidata à presidência, Soraya Thronicke (União Brasil), durante debate de presidenciáveis exibido pela TV Globo.

Na ocasião, Soraya errou o nome do ex-candidato mais de uma vez e se referiu a ele como “Candidato padre” e “Padre de festa junina”, as frases rapidamente tomaram as redes sociais e se tornaram memes de destaque da corrida eleitoral.

Padre Kelmon, conhecido por seu posicionamento aliado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), durante os debates da corrida eleitoral, também se tornou um dos memes de destaque do pleito.

O ex-presidenciável terminou a disputa em 7º lugar, com 0,07%.