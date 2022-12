Filme de terror que virou sensação está causando pânico, pesadelos e desmaios no público

Um filme de terror estadunidense tem dado o que falar após ser classificado como um dos ‘maiores assustadores da história’. As cenas, inclusive, vem deixando telespectadores traumatizados, em pânico e houve até desmaios entre eles.

“Terrifier 2” retrata um palhaço atormentado e as imagens são classificadas no estilo ‘gore’. Esse estilo é basicamente um tipo de filme focado na violência extrema e no visceral, contendo muito sangue e violência, bem como tortura e mutilação.

Entre as cenas, há momentos em que o personagem aterrorizante arranca o couro cabeludo de uma vítima e esta nem é a pior parte. Ou seja, é preciso ter estômago para assistir.

Em defesa, o diretor do filme, Damien Leone, explicou que houve um longo estudo por trás das imagens sangrentas. “A intenção não era apenas entregar uma sequência de terror, mas também elevar ao máximo a experiência dos espectadores”, disse.

Por conta da intensidade do longa, a obra ainda não foi inserida nas plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video e HBO.

No entanto, para a felicidade dos corajosos, Terrifier 2 já chegou em algumas salas de cinemas do Brasil e logo estará em todo território nacional.