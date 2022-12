Um apostador de Goiás bate na trave e quase leva bolada da quina; veja de onde

Nenhum apostador do país levou a bolada cheia do concurso 6030 da Quina sorteado pela Caixa Econômica Federal (CEF) na quarta-feira (21).

Entretanto, foram congratulados alguns registros com quatro pontos por todas as regiões do país.

Em Goiás, só teve um sortudo.

O registro simples foi feito em Caldas Novas, na Rabelo Loterias. Ele vai ganhar R$ 6.828,55.

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (22) e o prêmio previsto é de R$ 2, 3 milhões.