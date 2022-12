Manter o espírito natalino vivo nem sempre é uma tarefa fácil. No entanto, as piadas de Natal podem ser um ótimo jeito de manter a chama acesa e, de quebra, alegrar a família e os amigos durante a data.

Com esses trocadilhos, você conseguirá arrancar gargalhadas sinceras de pessoas que estão longe de você. Basta apenas enviar a frase pelo WhatsApp e ver a ‘magia’ acontecer.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com algumas piadas de Natal de tirar o fôlego para mandar no WhatsApp e divertir os contatos.

6 piadas de Natal para mandar no WhatsApp

1. Quem nunca fica com fome nas festas? O peru, ele é sempre servido cheio.

Se você quer fazer alguém chorar de tanto rir no Natal, essa piada é perfeita para isso. Já imaginou a cara dele (a) assim que ver o alimento na ceia?

2. Por que os elfos se sentem tristes? Porque eles tinha baixa elfo-estima!

Piadas com elfos? Temos por aqui também. O trocadilho pode parecer comum, mas é ótimo para enturmar a galera na hora da ceia e divertir os colegas distantes.

Por isso, use e abuse!

3. Quem vem do polo-norte é o que? É polo-nortista!

Outra opção divertida para descontrair no WhatsApp é essa. Pode ter certeza que ao enviar, a pessoa logo repassará a mensagem para os outros contatos.

4. Onde o Papai Noel passa suas férias? No ho-ho-hotel!

Junte a risada do Papai Noel “ho ho ho” e a palavra “férias” que, juntas, geram uma piada pra lá de divertida e ótima para encaminhar para os amigos.

5. O que é um pontinho vermelho descendo uma ladeira rapidamente? O Papai Noel descendo o morro!

Para os internautas que curtem as piadinhas de “tiozão”esta aqui é, sem dúvida, uma delas. Então, aproveite para se divertir com ela e mandar para os colegas e familiares no WhatsApp.

6. A crise tá tão feia que eu pedi presente pro bom velhinho e ele visualizou a mensagem, não respondeu e ainda me bloqueou.

Por fim, mas não menos importante, esta piada também é mais uma opção para alegrar e divertir os usuários do WhatsApp.

Sendo assim, já aproveita a dica e encaminhe para os amigos e colegas na plataforma.

