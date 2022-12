Um homem de 37 anos de idade morreu nesta quinta-feira (22), em Porangatu, no Norte goiano, depois confundir veneno com pinga 51.

O Portal 6 apurou que, depois de finalizar a primeira garrafa da bebida, ele pegou outra com líquido da mesma coloração. No entanto, tratava-se de um conteúdo venenoso.

Depois de beber um copo pequeno, a vítima ainda disse: “Essa pinga está com gosto muito ruim”. Em seguida, ele caiu e começou a convulsionar.

A esposa dele tentou alimentá-lo com leite no momento, mas não conseguiu. O homem ainda foi encaminhado à UPA de Porangatu com vida, mas morreu pouco tempo depois.

O líquido no copo era um veneno que foi buscado na fazenda do irmão da vítima poucos dias atrás para matar uma praga que estava destruindo a plantação de milho da propriedade dele.