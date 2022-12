Mãe tem filhinha doente roubada e descobre que bebê foi vendida por R$ 1,5 mil

Um casal foi preso nesta sexta-feira (23) suspeito de vender uma bebê de 11 meses por R$ 1,5 mil. O caso aconteceu em Manaus, capital do Amazonas.

Segundo a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) do estado, a menina é filha de venezuelanos e foi roubada da família. Como a mãe da vítima vive em situação de vulnerabilidade social, os suspeitos teriam se aproveitado da situação para cometer o crime.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, os supostos criminosos encontraram a genitora chorando na rua, onde a mulher mora com outros dois filhos. Na ocasião, ela lamentava que a filha estava doente e que não tinham condições para levá-la ao hospital. Neste momento, o casal se ofereceu para cuidar e levar a criança até uma unidade hospitalar.

Sem notícias da menina, a mãe procurou a polícia para denunciar o crime. Vizinhos ainda teriam dito a ela que a criança havia sido vendida por R$ 1,5 mil em outra cidade.

A dupla foi presa pela prática de tráfico de pessoas com a finalidade de adoção ilegal após deflagração da Operação Bagul. A PC informou que a mulher que comprou a bebê, que mora no interior do Amazonas, diz ser vítima do casal. A versão dela será investigada.