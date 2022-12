Vídeo: Gusttavo Lima ganha presente inusitado de fã em show e reação do cantor surpreende

Na noite da última sexta-feira (23), Gusttavo Lima se apresentou no Centro de Convenções de Anápolis com o show ‘Embaixador In Anápolis’.

Na plateia, a empreendedora Denise Kely acompanhava o evento com uma missão dada a si própria de entregar um presente inusitado para o cantor durante a apresentação.

O registro da aventura foi compartilhado por ela nas redes sociais na tarde deste sábado (24).

Em determinado momento, o mimo foi jogado no palco e a reação do sertanejo surpreendeu. O presente era nada mais nada menos que um saco de granola artesanal preparada por Denise.

Após terminar de cantar uma música, ele pegou o pacote e conferiu o conteúdo. Antes de entregar para a produção, ele anunciou o que era para o público.

“Muito obrigado pela granola. Valeu pela granola, Granola Delaris”, promoveu o cantor no microfone.