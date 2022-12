Concurso público do Banco do Brasil tem mais de 60 vagas em Goiás; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil, com mais de 60 vagas em Goiás. Os cargos oferecidos são de agente de tecnologia.

Os interessados devem se inscrever até o dia 24 de fevereiro pelo site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pela realização do certame.

As vagas são para nível médio e o salário oferecido é de R$ 3.622,23, com carga horária semanal de 30 horas.

Além da remuneração, os aprovados terão participação nos lucros ou resultados da empresa, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência.

Outros benefícios oferecidos são previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.

O concurso é para todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Em Goiás são 55 vagas imediatas e 09 para formação de cadastro de reserva.