Em Anápolis, esposa livra marido da cadeia ao receber declaração de amor na frente de policiais

A Polícia Militar (PM) foi chamada na madrugada deste domingo (25) para atender uma ocorrência em um clube da cidade, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que um homem, de 41 anos, tentou agredir a esposa, de 52, que correu para se esconder na casa do vizinho, que acionou a PM.

O suspeito estava na porta da residência ameaçando invadir o local e com um tijolo na mão. Os militares chegaram no local e conversaram em separado com as duas partes.

Após a conversa, o marido foi até a esposa e se declarou para ela, dizendo que estava com medo de perdê-la.

A mulher livrou ele da cadeia após a declaração, dizendo que não queria mais representar. Porém ela recebeu instrução dos militares caso mude de ideia e queira se divorciar.