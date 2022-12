Jovem que voltava de festa em Anápolis é agredido por motorista de aplicativo após amiga vomitar no carro

Um jovem de 21 anos foi agredido por um motorista de aplicativo na madrugada desta segunda-feira (26), em Anápolis, depois que uma das amigas dele vomitou no carro.

O rapaz estava acompanhado por duas jovens depois que saíram de um clube de festas no Centro da cidade. O trio pediu um Uber, que pararia primeiro no Bairro Jundiaí e, depois, no Jardim Bandeirante.

Contudo, nas proximidades do Parque Ipiranga, uma das moças vomitou no veículo. O motorista ficou alterado e recusou o pagamento em dinheiro que os passageiros ofereceram. Os jovens, amedrontados, saíram do carro, mas disseram que foram perseguidos por ele.

Segundo as vítimas, o homem teria pego um objeto semelhante a um cacetete e quebrou o celular do jovem. Depois, ainda o atingiu com golpes na cabeça e causou ferimentos.

As agressões só pararam quando as duas amigas dele começaram a gritar no meio da rua. O motorista então fugiu e derrubou uma das jovens, que foi puxada pelos demais para evitar um atropelamento.

O rapaz foi levado à UPA da Vila Esperança. O motorista de aplicativo ainda não foi identificado.