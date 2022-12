Caiado vai tomar posse para o segundo mandato de forma virtual

O governador Ronaldo Caiado (UB) vai tomar posse de forma virtual no próximo domingo (01), quando inicia seu segundo mandato à frente do estado de Goiás.

Caiado estará em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ou ponte de safena. A cerimônia está marcada para 17h.

Em nota divulgada nesta terça-feira (27), a Secretaria de Comunicação afirmou que a permanência do governador na capital paulista tem por objetivo “garantir total recuperação”.

A Secom cita preocupação com aglomerações “e a consequente exposição a agentes infecciosos, como os vírus causadores da Covid-19, e atividades extenuantes.

Caiado foi submetido à intervenção cirúrgica no dia 08 de dezembro, no Hospital Vila Nova Star. Desde então, ele está em São Paulo, onde, inclusive, foi diplomado no dia 19 deste mês.

De acordo com atestado médico divulgado pela Dra. Ludhmila Hajjar, responsável pelo procedimento cirúrgico, o governador recupera-se bem.

A Secom afirmou que o governador permanece no exercício da função de forma remota, mantendo contato permanente com os auxiliares do governo.