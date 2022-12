Com apenas um voto contrário, aumento de salário de deputados estaduais em Goiás avança na Alego

Deputados estaduais de Goiás aprovaram, em primeira votação, o aumento dos próprios salários até 2025. O percentual, que chegará a 37,3%, foi apreciado em sessão extraordinária nesta terça-feira (27).

A matéria contou com apenas o voto contrário do deputado Humberto Teófilo (Patriota). A segunda e definitiva votação deve ocorrer em uma nova sessão extraordinária, já que o Legislativo entrou em recesso no última dia 16, prevista para esta quarta-feira (28).

Os salários dos deputados estaduais devem subir dos atuais, escalonadamente, de R$ 25.322,25 para R$ 34.774,64 até 2025. A justificativa é de que a Constituição Federal garante aos parlamentares do estado até 75% do valor pago aos deputados federais.

O movimento no Legislativo goiano surge após Câmara dos Deputados aprovar um aumento de salários para parlamentares, presidente, vice e ministros na última semana. Os vencimentos subirão 37,3% nos próximos três anos.

Economistas ouvidos pelo Portal 6 temem que o reajuste afete o equilíbrio fiscal do estado. Segundo os especialistas, com o aumento, há um efeito cascata em categorias profissionais cujos salários, por força da Constituição, são parametrizados pela remuneração dos parlamentares.

Uma possível consequência seria a criação de novas tributações que tragam mais arrecadação e, consequentemente, incremente o duodécimo – parcela fixa do orçamento Geral do Estado, repassada todos os meses à Casa independentemente dos reajustes.