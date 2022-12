Ministério Público Eleitoral denuncia Vivian e Roberto Naves por abuso de poder político na eleição

O Ministério Público Eleitoral de Goiás (MPE-GO) pediu no último dia 19 de dezembro que o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) aceite uma denúncia por abuso de poder político contra o prefeito Roberto Naves (Progressistas) e a esposa dele, deputada estadual eleita, Vivian Naves (Progressistas).

Na denúncia, o órgão apresenta provas testemunhais e de imagens que sustentam que o casal usou a Prefeitura de Anápolis para conseguir eleger a primeira dama.

O Portal 6 teve acesso ao documento, que mostra o relato de servidores das secretarias de Governo e Desenvolvimento Social contando o modus operandi usado pela campanha da então candidata.

Os relatos foram colhidos junto a funcionários que, de iniciativa própria, procuraram o Ministério Público.

Segundo eles, todos os servidores, comissionados ou não, eram coagidos a fazer panfletagem para a campanha de Vivian Naves e não recebiam nada por isso.

Aos que alegavam que não queriam ir, era dito por chefes imediatos que eles poderiam perder o emprego.

Como prova, esses servidores apreenderam print’s de conversa e gravação indicando esse tipo de diálogo.

Também consta na peça do Ministério Público imagens que mostram a escala de servidores, indicando as ruas que cada equipe deveria trabalhar.

As residências visitadas pelos servidores seriam as mesmas de pessoas que já teriam recebidos cestas básicas do Voluntários de Coração, programa de filantropia idealizado pela primeira-dama.

Convencimento

Quando as abordagens eram realizadas, e as pessoas demonstravam que já haviam escolhido um candidato diferente, os servidores eram orientados a convencer os moradores de que Vivian Naves era uma “pessoa humilde, que teve a ideia de criar o Natal de Coração, Arraiana e a distribuição de cestas básicas”.

Muitos dos alimentos, conforme um dos depoimentos, já estavam perto do vencimento e com insetos.

Treinamento

A campanha de Vívian Naves teria recorrido também a uma igreja para reunir servidores com fins de instrução sobre como atuar na campanha.

O discurso era utilizado na prática de porta em porta, mas também chegou a ser usado em reuniões de pais em creches, em que as mães presentes eram convidadas a preencher cadastros para receberem cestas básicas e serem atendidas por outros programas sociais.

Consequências

Por tudo isso, o MPE-GO pediu ao TRE-GO para cassar o registro da candidatura e/ou o diploma de deputada estadual de Vivian Naves.

O órgão também pede que ela e o prefeito Roberto Naves fiquem inelegíveis por oito anos.

Ao Progressistas, o MPE-GO pede punição de multa “em razão de ser beneficiário da prática de abuso de poder político”.

Nenhum dos políticos e o partido se manifestaram publicamente sobre a ação.

Quando isso acontecer, essa reportagem será atualizada.