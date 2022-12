“Causas estão sendo apuradas”, diz Havan após loja ser totalmente destruída após incêndio

Após um incêndio de grandes proporções destruir uma loja da Havan, localizada no município de Vitória da Conquista, na Bahia, nesta quarta-feira (28), a loja de departamentos se pronunciou por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

No comunicado, o estabelecimento garante que ninguém da filial ficou ferido no episódio e que as causas já estão sendo apuradas.

“Informamos que não houve feridos e que as causas do incêndio estão sendo apuradas. Estamos unidos nesse momento e vamos passar por mais esse desafio”, destaca a nota oficial.

A empresa afirmou que a loja estava fechada quando tudo começou, mas funcionários apontam uma outra versão, alegando inclusive que foi necessário acionar o alarme para que todos os clientes deixassem o local.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, que tiveram início por volta de 09h30. No entanto, o estabelecimento ficou destruído.