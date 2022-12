Disque-censo já está disponível para um terço dos municípios goianos

Moradores de 72 cidades de Goiás que ainda não responderam o Censo 2022 já podem ligar para o Disque-Censo 137. O serviço foi ampliado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o país nesta terça-feira (27).

O Portal 6 apurou que a ferramenta está sendo disponibilizada de forma gradativa nos municípios, conforme a conclusão da coleta em cada localidade. Por esta razão, a maior parte das cidades onde o recurso está disponível tem até 5 mil habitantes.

Goiás tem 81,9% dos setores censitários já recenseados até esta quarta-feira (28). Há 17,5% deles com coleta em andamento e 0,5% que não foram iniciados. Os recenseadores começaram os trabalhos em agosto e devem concluí-los antes de 05 de janeiro, quando o primeiro balanço do estudo será divulgado.

Inédito na história dos censos demográficos do IBGE, o Disque-Censo 137 pode ser acionado por ligação gratuita em atendimento que ocorre de segunda a sexta das 8h às 21h30. A pesquisa, contudo, não é realizada pelo telefone. Pelo número, o morador irá marcar um horário para a visita do recenseador.

Em Goiás, entre os municípios com maior dificuldade de coleta estão os que fazem parte da Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o IBGE, os trabalhadores têm dificuldade de encontrar os moradores em casa devido ao ritmo de trabalho. No mês passado, Jataí e Mineiros também se destacavam quanto ao atraso no Censo.