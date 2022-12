Homem se passa por padre e dá golpe em comunidade católica de Anápolis

Um homem que se apresentou na Comunidade Católica Rainha do Silêncio, em Anápolis, como um ‘irmão’ da Congregação Missão Católica em Brasília, enganou a entidade para comprar diversos itens para revenda e sair sem pagar.

No dia 09 de dezembro, o suspeito chegou na secretaria afirmando que havia sido indicado pela Igreja Imaculada Conceição e queria olhar os terços de madeira, pois tinha interesse em comprar.

Já no dia seguinte, um homem que se identificou como padre pediu para separar os itens para que o suposto irmão buscasse. Como combinado, ele retornou à comunidade e retirou 29 peças, parte do material pedido.

Na ação, o suspeito alegou que voltaria depois para buscar o restante dos itens pois estava impossibilitado de pegar peso. No ato, ele também iria efetuar o pagamento.

Em seguida, o mesmo ‘padre’ ligou novamente na secretaria e pediu para que as irmãs separassem mais peças, sendo livros, folhetos, livros de novena e terços de plástico no valor de R$ 1.460. Ele afirmou que iria depositar o valor no mesmo momento.

As irmãs se alegraram pela venda e, acreditando na palavra do homem que se apresentou como clérigo, elas entregaram os produtos para o irmão suspeito, que retornou à unidade para buscá-los.

Quando a secretária observou que o dinheiro não havia sido pago, ela ligou para o padre, que já não atendia mais. Dias depois, ela foi informada que um individuo estava vendendo os itens em comércios de Anápolis sem o conhecimento da comunidade.

O caso foi denunciado na tarde desta terça-feira (27) e é investigado pela Polícia Civil como estelionato.