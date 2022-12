Mulher expõe atitude da sogra e diz que está irritada: “o que eu faço com ela?”

Uma mulher recorreu a um fórum virtual para falar sobre a raiva que tem sentido da sogra, depois que a filha recém-nascida chegou para a família.

Preferindo não se identificar, a internauta contou que a idosa, mãe do esposo dela, se refere à pequena como “minha”, como se realmente fosse filha dela.

Inclusive, a sogra chegou a fazer uma postagem nas redes sociais, insinuando que ela teria dado à luz ao neném. “Não mais engolir isso. O que eu faço com ela?”, questionou no Reddit.

“Minha sogra é um pouco exagerada quando se trata de quase tudo. Eu sei que ela quer fazer o melhor e é superlegal, mas às vezes isso me incomoda muito”, disse.

“Ela realmente não escuta quando peço para não fazer determinadas coisas e as faz de qualquer maneira porque acha que vai ser útil, mas acaba sendo um pouco invasiva”, desabafou.

“Agora, ela começou a se referir ao meu filho como ‘meu bebê’ ou ‘nosso bebê’, mas isso realmente me irrita. Ela fica insinuando que foi ela quem teve a criança. Não, é meu filho, seu neto. Ela teve dois filhos, este é meu”, completou.

“Ela também posta em todas as redes sociais: ‘Vamos ver nosso bebê!’. Tenho vontade de comentar e dizer: ‘Nossa, não sabia que você tinha outro filho!'”, contou a mãe.

Resposta

Os internautas apoiaram a mãe a ter uma boa e detalhada conversa com a sogra para estabelecer limites e dizer exatamente o que incomoda.

Outras mães comentaram vivenciar a mesma frustração com as sogras e que isso realmente é desgastante e estressante. “Essas mulheres não tem o senso e nem sabem se colocaram no lugar de avós, que raiva!”, destacou uma furiosa.