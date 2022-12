Saneago publica novo edital e salário oferecido para as vagas é de R$ 9 mil

A Saneago está com processo seletivo aberto para a contratação de Analistas de Avaliação e/ou Alienação Patrimonial Imobiliária.

As inscrições tem início no dia 03 de janeiro de 2023 e se estendem até o dia 09 do mesmo mês. Os currículos devem ser enviados pelo e-mail [email protected]

São cinco vagas com salário de R$ 9 mil. Os selecionados vão trabalhar com carga horária semanal de 40h. O prazo de contratação é de 01 ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Para se candidatar a uma das vagas os candidatos devem possuir nível superior com registro no órgão de classe e experiência em avaliação ou alienação patrimonial imobiliária.

Para ler o edital, clique aqui.