Saiba o que abre e fecha em Anápolis no último fim de semana do ano

Faltando tão pouco para a virada de ano, Anápolis já começa a se preparar e o ritmo da cidade pode ficar um pouco diferente nos próximos dias, contando com horários especiais de funcionamento nesta sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (01).

Por mais que sexta-feira não seja um feriado incluso no calendário nacional, o estado de Goiás e a Prefeitura decidiram implantar ponto facultativo na data, o que aponta que alguns órgãos podem não funcionar.

Para começar, quem precisar dos serviços oferecidos pelo Vapt-Vupt terá que se apressar, pois no dia 30 as agências funcionarão apenas das 08h às 13h e no sábado nem ao menos abrirão as portas.

Ademais, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban),também a partir de sexta-feira, último dia útil do ano, as instituições bancárias estarão com as portas fechadas no que diz respeito ao atendimento ao público. Dessa forma, os clientes poderão utilizar apenas os serviços de autoatendimento ou então terão que aguardar até segunda-feira (02).

No comércio varejista de Anápolis, o funcionamento seguirá com o horário normal nesta sexta-feira, até às 18h na véspera de Ano Novo e ficará fechado no domingo (01).

Quem gosta de aproveitar os shoppings da cidade também precisa ficar atento aos horários de funcionamento durante o último final de semana do ano.

No Anashopping, as lojas e quiosques irão funcionar das 10h às 18h no sábado (31) e não abrirão as portas no domingo (01). Já a praça de alimentação vai funcionar das 11h às 18h na véspera do Ano Novo e das 11h às 22h no Ano Novo.

O Brasil Park Shopping não divulgou o horário especial de funcionamento deste final de semana até o fechamento desta matéria.

Por fim, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a Unidade de Pronto Atendimento Alair Mafra, no bairro Vila Esperança, estará funcionando normalmente, inclusive com plantão odontológico das 07h às 15h.

A UPA Pediátrica Drº Lineu Gonzaga Jaime, no bairro Maracanã também permanecerá de portas abertas. Além do mais, o Hospital Alfredo Abrahão estará pronto para atender vítimas de queimaduras, picadas de animais e mordeduras.