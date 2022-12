Mercado coloca placa anunciando promoção de papel higiênico, mas os clientes enxergam outra coisa

Quem não gosta de uma promoção na hora de fazer as compras no supermercado, não é mesmo? No entanto, as vezes podemos ser surpreendidos.

A placa de um mercado anunciando o desconto de papel higiênico viralizou nas redes sociais por um erro de ortografia, fazendo com que os clientes enxergassem outra coisa.

“Papel higiênico, leve 12 pague 11 ro**s de 30 cm: 19,86 cada. 50% de desconto na 2ª unidade. Nesta promoção a ro** sai por R$ 4,89”, dizia o cartaz.

O erro gramatical acabou divertindo os internautas. O que era para ser ‘rolo’ acabou virando uma palavra que é normalmente usada como sinônimo para o órgão genital masculino.

“Pelo menos uma tá saindo grátis”, brincou um usuário. “Tá barato”, comentou outro na publicação.