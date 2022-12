Nomes criativos de estabelecimentos comerciais de Goiás viralizam no Twitter e divertem internautas

Que os goianos são mestre na arte de misturar humor e criatividade, não é novidade. Afinal, foi no estado que memes como “matador de onça” e “senhora, senhora” surgiram. No entanto, a vontade de divertir os outros é tanta que é possível encontrar ‘piadinhas’ até nas placas de alguns estabelecimentos.

A prova disso está em uma publicação divulgada na quinta-feira (29) por um internauta no Twitter. Na postagem, o usuário mostra a fachada de dois empreendimentos de Goiás que possuem nomes um tanto irreverentes.

Um deles se chama “Chaninhas bar” e fica localizado na Avenida Brasília, em Alexânia. Apesar do nome de duplo sentido, o local oferece apenas jantinha e espetinhos. Na placa, também está escrito ‘ambiente familiar’.

Segundo alguns internautas, o nome do estabelecimento não tem nada a ver com o que parece e surgiu para acompanhar um apelido antigo atribuído ao dono do restaurante.

Outro espaço com uma placa ‘curiosa’ e que também aparece na publicação é o “Mamma Donna”, que fica na Praça E, nº 87, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Ao contrário do que muitos imaginam, o local funciona como padaria e lanchonete e oferece diversas opções como pizzas, pães, sanduíches e almoço.

Apesar de não aparecer na publicação, outro estabelecimento com o nome ‘diferentão’ e que também se destaca no estado é o “Vai tomar no Kuka Bar”, localizado no Jardim América, na capital.

O estabelecimento possui uma pegada rockeira é bem conhecido pela decoração repleta de motos chopper e pelo cardápio vasto que vai de cervejas até lanches diversos.