Próximo ano pode ter mais de 100 mil vagas em concursos e Curso Meta está abrindo novas turmas preparatórias

Com todas as previsões de concursos, autorizações de diversos certames Municipais, Estaduais e Federais e diversos editais publicados somente em dezembro 2022, 2023 já é um dos anos com maior número de oportunidades no serviço público da história.

Ao todo, serão concursos em diversas áreas como saúde, educação, carreiras policiais em geral, áreas administrativas, fiscais, jurídicas, bancárias e etc.

A expectativa é que serão disponibilizadas mais de 100.000 vagas em centenas de concursos públicos espalhados pelo Brasil.

Destaca-se principalmente os concursos para Receita Federal, TRT/GO e Banco do Brasil, que já tiveram os editais publicados neste ano vigente.

Por isso, é preciso aproveitar as oportunidades que 2023 trará para se preparar e garantir a tão sonhada aprovação em um dos concursos.

E Anápolis conta com a sede do Curso Meta, instituição com mais de 30 anos de tradição e especialista na preparação para concursos públicos e que está com matrículas abertas para estes concursos e também para os que ainda terão seus editais publicados.

As turmas, no geral, possuem aulas nos períodos matutino, vespertino ou aos finais de semana. O objetivo é ofertar oportunidade para que todos consigam encaixar as aulas dentro dos horários disponíveis para se preparar com um ensino de qualidade e alinhado com os conteúdos mais solicitados nas provas.

Mais informações sobre as novas turmas do Curso Meta podem ser obtidas diretamente na unidade, que fica na Avenida Professora Zenaide Roriz, n° 45, no bairro Jundiaí, ou pelos telefones (62) 3317-4753 e (62) 9 9169-2145.