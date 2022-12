Saiba por que o avião que vai levar Bolsonaro aos EUA sobrevoou Goiás antes da viagem

O Airbus presidencial, que vai levar Jair Bolsonaro a Orlando, no Estados Unidos, sobrevoou Goiás nesta sexta-feira (30), antes de partir para a Flórida.

Segundo informações publicadas do jornalista Rodrigo Rangel, este teria sido apenas um voo de teste para checar a segurança da aeronave. A viagem durou 55 minutos e passou pela região Norte do estado, sobre Niquelândia, Padre Bernardo, Mara Rosa e Uruaçu.

Bolsonaro optou por tirar um período de férias em Orlando. Com a decisão, o tradicional ato de passagem da faixa do atual presidente para quem assume o cargo, no caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não será realizado.

Horas antes da viagem de 8 horas até Orlando para levar Jair Bolsonaro, o Airbus presidencial fez um voo de 55 minutos nesta manhã, partindo de Brasília, com uma volta sobre Goiás e retorno a Brasília. Aparentemente, um voo de teste e check de segurança. pic.twitter.com/QnoVYOgB5x — Rodrigo Rangel (@rodrigo_rangel) December 30, 2022

Após o teste, o Airbus presidencial deve seguir normalmente com o presidente Jair Bolsonaro na viagem até Orlando, que tem previsão de duração de oito horas.