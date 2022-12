Humilhado pela família da namorada por não ter um “nome de homem”, jovem responde e deixa todos sem palavras

Um jovem recorreu ao Reddit para expor a situação conflituosa que vivenciou com a família da namorada, após ser julgado por não ter “nome de homem” e acabou viralizando.

Segundo o rapaz, ele namora a mesma garota há seis anos e sofre com as brincadeiras inconvenientes dos sogros e tios dela desde então.

Os familiares da garota costumam mencionar que o título Bowie é um nome muito fofo e nada sério. Logo, não trazia muito a ideia de respeito “que um homem precisa ter”.

Eles chegaram a mencionar que, na data do casamento, ele deveria usar outro nome. Imediatamente, o jovem recusou e disse que isso não faria o menor sentido, já que Bowie é o verdadeiro nome.

Na última ocasião presente com a família da namorada, o rapaz se cansou e rebateu às falas. “Eu disse que eles teriam que ir ao túmulo e perguntar aos meus pais, já que eu não poderia falar por causa do processo de criatividade”, disse no relato.

“Ainda mencionei que poderia não ser fácil obter uma resposta, já que eles estão debaixo do chão há 25 e 12.5 anos, respectivamente. Mas tenho certeza que meus pais falecidos adoraria”, ironizou.

Choque

Imediatamente, todos os familiares ficaram em choque com a “astúcia” do rapaz em rebater as brincadeirinhas. Os sogros, inclusive, recomendaram que ele pedisse desculpas.

Já a namorada está totalmente do lado dele e entende que estava no limite, após os longos seis anos de incômodo.

Nos comentários, os usuários do Reddit também elogiaram a coragem e disseram que ele está certo em se impor.

“Você levou uma situação extremamente irritante e insensível provocada pela família de seus futuros sogros e serviu a cada um uma colher de sopa de seu próprio remédio. Aplaudo os seus esforços. Você não precisa se desculpar”, se posicionou uma.