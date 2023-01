Antes de morrer, Pelé recebeu o perdão de quem ele mais queria e fez orações

Pelé se reconciliou com parte de seu passado um dia antes da morrer, na última quinta-feira (29). Filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento, a filha que o rei do futebol não reconheceu a paternidade, Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento revelaram ter perdoado o avô no leito de morte dele.

Sandra é fruto de um relacionamento do rei do futebol com a empregada doméstica Anísia Machado. A filha de Pelé morreu em 2006, aos 42 anos, por complicações de um câncer. Para ser reconhecida, ela precisou entrar com um processo na justiça e comprovar a paternidade por meio de teste de DNA. Apesar disso, os dois não criaram laços afetivos.

Os filhos foram chamados para se encontrar com o ex-jogador a pedido dele. Pelé solicitou a uma tia que entrasse em contato com os dois e os convencesse de visitá-lo no Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou os últimos dias.

Os jovens viajaram dos Estados Unidos, onde residem, até São Paulo para o encontro. Esta foi a segunda vez que viram o avô pessoalmente. Durante a visita, um dos netos utilizou as redes sociais para anunciar que cumpriu um sonho da mãe.

Pelé morreu, aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro, para o tratamento de um câncer de cólon e uma infecção respiratória.