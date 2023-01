Conheça uma opção de lazer ao lado de Goiânia para quem busca tranquilidade e sossego

Quem não gosta de descansar após uma semana cansativa ou até mesmo durante um período de folga nos dias úteis?

Localizada a pouco menos de 30 km de Goiânia, Trindade possui um local ideal para quem busca tranquilidade e sossego.

O Engenho Velho Clube é um complexo de pesca e lazer, no bairro Parque dos Buritis. Durante as férias escolares, em fevereiro e em julho, o local funciona de segunda à domingo, das 08h às 18h.

Nos demais meses do ano, o fechamento é realizado as quartas-feiras. Por lá o que não faltam são opções de diversão para crianças e adultos.

Além da pesca, que é realizada em vários lagos e com diversas espécies de peixes, o complexo é equipado com piscinas infantis, aquecidas e naturais. Pequenos também podem se esbaldar na fazendinha e no parquinho.

Nos quiosques espalhados pela propriedade os visitantes podem se comunicar diretamente com o bar e receber os pedidos sem sair do lugar.

Para os que gostam de uma boa comida, o Engenho Velho possui vários restaurantes com diversas opções de cardápio.

As reservas podem ser feitas diretamente pelo site engenhovelhogo.com.br.