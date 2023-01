Últimas vagas para estudar na UniEVANGÉLICA com bolsas de até 100%

Aproveite a oportunidade de estudar na Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA. Estão abertas as inscrições para o vestibular Top 50 da instituição. E o melhor: você pode se inscrever agora gratuitamente neste link https://inscricaounievangelica.crmeducacional.com/Login/119.

Os 50 melhores colocados na prova receberão bolsas que podem chegar a 100%, conforme o desempenho.

As provas ocorrerão no dia 29 de janeiro, no formato presencial. O benefício vale para todos os cursos, exceto medicina.