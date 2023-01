Conheça a fazenda de Zezé Di Camargo, que é considerada uma das mais aconchegantes do Brasil

Uma das vozes históricas do sertanejo no Brasil, Zezé Di Camargo é dono de uma fazenda considerada uma das mais aconchegantes do Brasil.

Batizada com o nome de “É o Amor”, um dos principais sucesso da dupla com o irmão Luciano, a propriedade está localizada em Araguapaz, a pouco menos de 300 km de Goiânia.

Avaliada por especialistas em mais de R$ 65 milhões, o tamanho estimado da fazenda é de aproximadamente 1.500 hectares, segundo o site Movimento Country.

Na propriedade, Zezé vive com a noiva Graciele Lacerda. O local também foi onde Seu Franciso, pai do cantor, viveu os últimos anos de vida.

O aconchego da fazenda é justificado pelos ambientes que ela possui como piscinas, lagos particulares, hidromassagem, casa para os funcionários, além dos móveis rústicos, que trazem para a “É o Amor” o ar interiorano.