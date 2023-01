Uma pessoa do signo de câncer é facilmente distinguida das demais, por trazer consigo algumas características muito marcantes, que todo canceriano tem.

É claro que toda casa do zodíaco tem suas particularidades, mas o nativo com Sol ou ascendente em câncer age de algumas maneiras muito singulares, tanto no amor, como nas demais relações.

Um fator importante é a Lua (como a pessoa lida com as emoções) e o Vênus (forma que a pessoa se relaciona intimamente com outra). Se for em câncer, ela também reproduzirá os tópicos que listaremos logo abaixo.

Conheça agora quais as 4 características que entregam que uma pessoa é do signo de Câncer:

1. Manipulação

Tanto para o bem, quanto para o mal. O canceriano é extremamente persuasivo e capaz de convencer qualquer pessoa (desde os mais maleáveis, até os mais inflexíveis) a fazer o que ele quer.

O canceriano apela para o choro, para a carinha triste, até mesmo para o vitimismo para concretizar o objetivo que tanto almeja.

Ele é o famoso “dá nó em goteira e ainda faz um laço”. O nativo literalmente só descansa depois que conseguir tudo o que quer.

2. Drama

Como dito, ele adora apelar para o choro e para o drama para conseguir as coisas. Então o poder de atuação dessa casa é inquestionável. Eles são dramáticos mesmo.

Mas às vezes nem é por maldade. Eles são emotivos e sentimentais ao extremo e acabam sentindo mais em qualquer situação.

Ou seja, em qualquer briga, a primeira atitude do canceriano nato será chorar até. Eles sentem muito sempre, em todos os âmbitos.

3. Romantismo

Por sentirem muito, eles também amam demais e demonstram ao extremo. Esse signo sabe ser romântico à moda antiga. São calorosas e apaixonantes.

Exceto se o crush for um ariano ou sagitariano. Essas casas regidas pelo elemento fogo não tem a menor paciência para os cancerianos. Os arianos em especial são os signos opostos desse.

A intensidade da água e o calor do fogo realmente não se bicam, apesar de ser possível que haja muito amor. As brigas desgastarão demais a relação.

4. Intensidade

Diante dos últimos tópicos pautados, é mais que nítido que um canceriano é extremamente intenso e se joga em todas as relações.

Se ele gostar do emprego, o nativo com certeza será aquele funcionário destaque, proativo e esforçado. Se ele se apaixonar, prepare para as milhares de demonstrações de amor, palavras de afirmação e presentes.

O único problema de tudo isso é que, por não medir as consequências e esperar reciprocidade, o canceriano geralmente acaba muito machucado e triste.

