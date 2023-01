Cartório autoriza mãe a registrar bebê com nome que nunca foi usado por ninguém no Brasil

A mãe de uma criança recém-nascida precisou da autorização de um cartório para registrar uma bebê com um nome que nunca foi usado por ninguém no Brasil.

O caso ocorreu em outubro de 2022, mas veio a tona apenas no início deste ano. A atendente precisou buscar nos livros se alguma outra criança havia sido chamada de Amayomi, como queria a mãe.

À Revista Crescer, Daniele Pereira Brandão Xavier contou que a escolha foi feita juntamente com a irmã após algumas pesquisas, e que gostou do nome por parecer com Amabile, como se chama a filha mais velha.

“Vimos que existia ‘Amayomi’. Achei superparecido com o nome da mais velha, Amabile, então decidi naquele momento que seria ‘Amayomi'”, revelou.

O registro só foi autorizado após o cartório deliberar e decidir que o nome não seria difícil de pronunciar e nem vexatório para a recém-nascida.

“Ela [a atendente] fez várias pesquisas a respeito e só achava o nome Abayomi. A funcionária me informou que teria que pedir autorização do cartório central para registrar. Caso contrário, só poderia registrar após processo judicial”.

Orgulhosa, Daniela comemorou o fato do nome escolhido ser pioneiro no país. “Saber que minha bebê é a primeira e única é algo bem diferente”.