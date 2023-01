Conheça opções de hospedagem incríveis na cidade mais procurada pelos casais que buscam sossego em Goiás

Nada como começar o ano descansando ao lado de quem se ama e diante de belas paisagens. Um dos destinos turísticos mais tradicionais de Goiás, Pirenópolis pode proporcionar outra experiência quando o objetivo é aproveitar os dias de folga a dois.

As opções de hospedagem para casais são variadas e não falta estrutura, mesmo nas pousadas mais remotas. Com direito a cabanas cinematográficas, os viajantes podem desfrutar de vistas paradisíacas para entrar no clima e fazer programas junto à natureza – spa, yoga, pesca e andar a cavalo estão entre as atividades oferecidas.

Para ajudar os casais a encontrarem o local que mais combina com a vibe do relacionamento, o Portal 6 separou algumas acomodações para um fim de semana romântico em Pirenópolis. Confira:

Shambala Piri

O Shambala Piri é uma estância que aposta em um estilo arquitetônico moderno e charmoso para as cabanas, para agradar um público abrangente. A hospedagem pusta exaltar a cultura sertaneja, com decoração tradicional do campo e vistas para a natureza. Para completar o clima de romance, a pedida é aproveitar o spa privativo, as duchas ao ar livre e a área com fogueira. Os hóspedes podem obter, ainda, pacotes especiais, que incluem cestas campais e vinhos especiais.

Cabana Energia

Se é vista de tirar o fôlego que o mozão quer, é isto que ele vai ter na Cabana Energia. Com uma estrutura de tirar o chapéu, o local tem localização privilegiada e permite ver, por meio da fachada de vidro, o principal potencial turístico de Pirenópolis: a vegetação local. Seja dentro do quarto ou na varanda, o pôr-do-sol na Cabana Energia é imperdível.

Choupanas da Lagoa

A 10 quilômetros da cidade, o Choupanas da Lagoa é uma excelente opção para quem busca mais intimidade e conforto. O hotel fazenda oferece um ambiente rural, com lagoa, passeio de canoa, pesca esportiva e até passeio à cavalo. O casal vai poder aproveitar momentos a dois com piscina aquecida e banheira.

Chalé do Vale

Uma hospedagem de luxo em meio a natureza – esta é a proposta do Chalé do Vale. O lugar oferece uma vista paradisíaca para as montanhas e promete um oasis de conforto em meio à mata, onde é possível desfrutar as belezas de Pirenópolis de dentro de uma hidromassagem e desfrutando de um generoso café da manhã.