Jovem conta qual é a sensação de ter o menor nome do mundo e o que enfrentou por conta disso

Um jovem decidiu, finalmente, desabafar sobre todos os preconceitos e ridicularizações que enfrentou durante toda a vida por causa do nome que recebeu dos pais.

6 Martínez Medina, de 20 anos, é colombiano e foi registrado com o primeiro número exatamente assim. O número seis, em formato ordinal, foi o que o rendeu o título de “pessoa com o menor nome do mundo”.

Mas o motivo para a escolha de 6 é ainda mais intrigante. Segundo o pai do rapaz, Rafael Medina, foi muito simples a decisão. Ele foi o sexto filho da família e a mãe também adorou a ideia.

No entanto, nem tudo foi ruim para o colombiano. 6 foi convidado para participar de muitas entrevistas e acabou recebendo uma bolsa de estudos para comunicação visual na Universidade de Barranquilla.

O jovem explicou à mídia local que é organizador de um movimento conscientizador sobre o bullying, já que enfrentou a situação triste durante toda a vida.

“Com esse grupo de trabalho, também atendemos casos de bullying para coibir qualquer ataque sofrido por crianças e adolescentes na escola, assim como aconteceu comigo”, explicou.