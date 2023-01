Últimos dias para se inscrever no concurso público do Governo de Goiás

O prazo para inscrição no concurso público para atuação na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) termina neste domingo (08).

São 98 vagas ofertadas, sendo 35 para o cargo de de técnico ambiental e 63 para analista ambiental, com reserva de 5% para pessoas com deficiência. Para se inscrever é necessário pagar uma taxa de R$ 100 e R$ 120, de acordo com a função pretendida.

O cadastro deve ser feita por meio do site www.ibfc.org.br até às 23h do domingo. Já o pagamento do boleto que confirma a participação no concurso pode ser feito até segunda-feira (09).

A remuneração é de de R$ 4.020,09 a R$ 5.576,26, dependendo do cargo. A carga horária é de 40 horas semanais para ambos, com direito a descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas. Atribuições, requisitos e lotação podem ser consultadas no Edital 009/2022.

As provas, tanto objetiva como discursiva, estão previstas para o dia 05 de março, para analista ambiental, e dia 12 do mesmo mês para técnico ambiental. A banca organizadora do concurso é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Para obter mais informações, os candidatos podem acessar o edital na íntegra, no site da banca organizadora.