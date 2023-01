Corpos de jovens são encontrados em local inapropriado de avião da Avianca após aterrissagem

Funcionários do Aeroporto Internacional de Bogotá, na Colômbia, encontraram neste sábado (07) dois corpos no trem de pouso (pneus) de um avião da Avianca.

A aeronave havia saído na noite anterior de Santiago, no Chile. As duas pessoas são jovens, do sexo masculino, e possivelmente oriundas da República Dominicana.

Ambos não portavam documentos, mas nas vestimentas de um deles foi encontrado dinheiro em espécie do país caribenho.

O mais provável é que eles tenham morrido de frio ou asfixiados.

Em nota, a Avianca confirmou a situação lamentando o incidente.

A companhia aérea detalhou ainda que os dois corpos foram encontrados no momento de uma inspeção feita logo após a aterrissagem.

A Avianca disse ainda que vai “colaborar com o aeroporto e autoridades locais (Chile) para esclarecer o caso “ para que sejam “tomadas as providências necessárias para que fatos como esses não voltem a ocorrer”.

O mesmo texto lembrou ainda que a responsabilidade por evitar esse tipo de incidente, em que pessoas acessam as pistas de pouso e decolagem, é do aeroporto.