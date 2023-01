Caiado critica vandalismo em Brasília, mas não aponta medidas contra possíveis atos bolsonaristas em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), se manifestou no início da noite deste domingo (08) contra a invasão bolsonarista aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrida durante a tarde.

Por meio de cinco publicações seguidas no Twitter, o Executivo Estadual qualificou o episódio como “barbárie” e “algo inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos”.

Caiado lembrou que já perdeu e ganhou eleições, mas nunca atentou contra a democracia questionando o resultado delas.

O texto do governador também foi enérgico ao alertar que os radicais não podem ser confundidos como “patriotas”, uma vez que esses bolsonaristas “atentam contra o estado democrático de direito e se voltam contra sua própria Nação”.

Por fim, Caiado defendeu que “a democracia é soberana e deve ser defendida e respeitada”.

O governador, no entanto, não apontou quais medidas determinou às forças de Segurança Pública de Goiás para que atos como os que ocorreram em Brasília não aconteçam em solo goiano.

O que aconteceu hoje em Brasília é a tentativa da barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas. Algo absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) January 8, 2023

Apoio

Mais cedo, a Globo News informou que o Governo de Goiás enviará tropas da Polícia Militar ao Distrito Federal em apoio ao Governo Federal, que decretou intervenção na capital do país.