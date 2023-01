Caiado anuncia liberação de 270 vagas nos presídios de Goiás para extremistas

O governador Ronaldo Caiado (UB) vai disponibilizar cerca de 270 vagas em presídios localizados no Entorno do Distrito Federal para que os radicais que participaram dos atos terroristas ou de outras mobilizações antidemocráticas ao redor do país possam ser detidos.

Até agora, segundo o Ministério de Justiça e Segurança Pública, são cerca de 1,5 mil presos pela tentativa de golpe de estado em Brasília no domingo (08).

Além das vagas nos presídios, Caiado destacou após uma reunião com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública que a tropa de choque presente no Entorno de Brasília também permanecerá atenta caso seja necessário oferecer um reforço.

Agindo em conjunto com forças de Goiás, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está atuando diretamente na segurança, apreendendo os ônibus fretados para o transporte dos golpistas que rondam o estado e encaminhando todos os passageiros destes veículos para a sede da Polícia Federal em Goiânia.