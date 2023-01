‘Patriotas são homens e mulheres que defendem, acima de tudo, o estado democrático’, diz prefeito de Goiânia

Já pensou?

Toda vez q discordasse de algo as pessoas quebrassem ou vandalizassem?

Fui no lavajato, não gostei da lavagem. Vou lá quebrar tudo.

Onde chegaremos?

Não se pode confundir DEMOCRACIA com ANARQUIA.

A vontade da maioria prevalece nem q seja com uso da força do ESTADO.

— ORMANDO PIRES (@ORMANDOJPJ) January 9, 2023