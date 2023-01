Homem mata a mulher e a coloca no sofá ‘vendo tv’ para que família não suspeitasse do crime

Leandro Reis Faria, de 33 anos, foi preso suspeito de matar a esposa, Camila dos Santos, de 32 anos, e colocar o corpo dela no sofá da casa para que os parentes achassem que ela tinha passado mal enquanto assistia televisão.

Ao G1, a major Marineia Bittencourt afirmou que a mulher teve traumatismo craniano por conta das agressões e foi colocada no sofá já desacordada.

“Ele limpou o sangue do chão, a colocou no sofá sentadinha, ligou a televisão. Montou todo um cenário para que os outros pensassem que ela passou mal enquanto assistia TV”, disse.

De acordo com o pai da vítima, Edeílson Pereira dos Santos, um parente de Leandro comentou com uma tia da vítima que ela não estava bem e pediu que a mãe fosse acionada.

“A mãe dela chegou na casa e o portão estava trancado. Ela foi atrás da irmã do detido e, quando ela abriu o portão, a chave estava jogada por cima do muro, a Camila estava no sofá, desacordada e a TV ligada”, contou.

A vítima chegou a ser encaminhada até o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, mas não resistiu e acabou falecendo na segunda-feira (09).

A prisão do suspeito aconteceu durante o velório de Camila, na terça-feira (10). Até a manhã desta quarta-feira (11) ele continuava preso conforme publicado no sistema de consulta pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Segundo a Polícia Militar, o homem é usuário de drogas e já vinha agredindo a mulher há cerca de seis anos.

Em uma das agressões, ela já chegou a precisar de atendimento médico após fraturar algumas partes do corpo. Camila deixa quatro filhos.