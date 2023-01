Gestão Bolsonaro termina com 12 obras federais paralisadas em Anápolis, aponta TCU

O governo de Jair Bolsonaro (PL) terminou com 12 obras federais paradas em Anápolis, segundo levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU).

Isso representa 42% das 21 obras acompanhadas na cidade. As outras nove, de acordo com o TCU, estão em execução.

O relatório aponta ‘dificuldades técnicas por parte do tomador’ para a maior parte das paralisações. Na cidade, os 21 investimentos lançados somam R$ 197 milhões.

Dentre estas paralisações, destaca-se o Estádio Jonas Duarte, que de primeira recebeu R$ 2.500.579,40 para que houvesse a ampliação e modernização do espaço, sendo realizado apenas 33,16%, além de posteriormente ter recebido R$ 2.622.134.05 para reforma e só 5% da obra ter sido executada antes de ser interrompida.

Recentemente, a obra foi relicitada pela Prefeitura de Anápolis e o município pagará R$ 4,396 milhões para concluí-la.

Também estão paradas a execução de obras de macrodrenagem no córrego Água Fria, implantação e modernização de infraestrutura esportiva, pavimentação e drenagem do bairro Anexo Bom Sucesso, Jardim Primavera e Residencial Monte Sinai.

A paralisação atinge ainda a reforma de unidade de atenção especializada em saúde, elaboração de projeto básico de engenharia para duplicação da rodovia BR-153 e supervisão das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-070.

Em execução estão, por exemplo, obras de infraestrutura e recapeamento em diversos bairros, pavimentação e drenagem do Residencial Ana Carolina, Granville, Vivian Park e trabalhos de manutenção da BR-414.

No Brasil, são 8,6 mil obras paralisadas, com 484 delas em Goiás, o que equivale a 50,9% do que está projetado para o estado.

Confira a lista de obras que são executadas, conforme o TCU:

Ampliação do SES de Anápolis (em execução); Obras de infraestrutura de pavimentação e recapeamento em diversos bairros (em execução); Pavimentação e drenagem do Residencial Ana Carolina (em execução); Pavimentação e drenagem do Residencial Gran Ville (em execução); Pavimentação e drenagem Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras/ Vivian Park (em execução); Reforma de unidade de atenção especializada em saúde (em execução); Elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação da BR-070 (em execução); Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-414 (em execução); Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-070 (em execução);

Confira a lista de obras listadas como paralisadas pelo TCU:

Ampliação e modernização do Estádio Jonas Duarte (paralisada); CIE – Modelo III (paralisada); Execução de obras de macrodrenagem no córrego Água Fria (paralisada); Implantação e modernização de infraestrutura esportiva (paralisada); Pavimentação e drenagem do bairro Anexo Bom Sucesso (paralisada); Pavimentação e drenagem do Jardim Primavera (paralisada); Pavimentação e drenagem do Residencial Monte Sinai (paralisada); Reforma de unidade de atenção especializada em saúde (paralisada); Reforma do Estádio Jonas Duarte (paralisada); Elaboração de projeto básico de engenharia para duplicação da rodovia BR-153 (paralisada); Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-070, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento (Paralisada); Execução dos serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação na rodovia BR-070 (Paralisada/inacabada)

Status de obras executadas pela Prefeitura

A Prefeitura de Anápolis informou, em nota, que oito das 12 obras são de execução do município. Destas, algumas já foram retomadas e outras estão em licitação ou aguardam o fim do período chuvoso para terem início.

No caso do Jonas Duarte, a construtora já iniciou o serviço de ampliação, de acordo com a administração, e a reforma do espaço aguarda conclusão da nova arquibancada.

A CIE Modelo III tem contrato próximo de ser assinado, e a pavimentação e drenagem do Bairro Anexo Bom Sucesso começará após o fim do período de estiagem.

A execução de obras de macrodrenagem no córrego Água Fria, conforme a Prefeitura, aguarda decisão judicial para a retirada de uma invasão. Os serviços de pavimentação e drenagem no Jardim Primavera estão em licitação.

O asfaltamento do Monte Sinai já foi concluído, lembrou a administração.