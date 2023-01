Saiba por que Virginia e Zé Felipe enterraram o umbigo da filha na fazenda de Leonardo

A digital influencer, Virginia Fonseca, postou recentemente nas redes sociais sobre ter enterrado o umbigo da filha caçula, Maria Flor, e o caso foi bastante comentado na internet.

A modelo contou que, após passar o ano novo na Fazenda Talismã, do sogro Leonardo, pediu para o esposo, Zé Felipe, abrir o mesmo buraco onde guardou o umbigo da filha mais velha, Maria Alice, para deixarem o da pequena também.

Segundo a artista, a ideia de esconder os restos de cordão umbilical ressecado tem a ver com uma simpatia que promete trazer muita sorte para a vida da bebê.

“Photo dump do nosso dia na fazenda, hoje enterramos o umbigo da Florzinha no mesmo lugar que foi enterrado o da Maria Alice“, postou no Instagram.

No compilado publicado, é possível ver em uma fotografia o cantor com uma pá nas mãos, cavando o chão. Nas demais, a família aparece feliz e sorridente.

Nos comentários, muitos internautas ficaram surpresos com a ideia, por desconhecerem a simpatia. “Por que enterrar? Não sabia disso”, disse uma mulher.

Confira!