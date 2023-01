Sortudo de Goiás faz os 15 números da Lotofácil e leva mais de R$ 377 mil: saiba de onde

Um sortudo de Goiás acertou as 15 dezenas do Concurso 2712 da Lotofácil sorteado na quinta-feira (12). Ele vai dividir o prêmio com outras três pessoas – de Tocantins, Santa Catarina e Bahia.

Em Goiás, a aposta foi feita em Cristalina, na Sorte a Beça Loterias. O registro foi simples e o sortudo vai embolsar R$ 377. 141, 38.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 08 – 11- 12 – 13- 16 – 17 – 18 – 19 – 20- 22- 23 – 24 – 25

Outras 277 apostas fizeram 14 pontos. Cada um vai ganhar R$ 1.631,31.

Conforme a Caixa Econômica Federal (CEF), o valor da próxima premiação está estimada em R$ 1,5 milhão

O sorteio será nesta sexta-feira (13).