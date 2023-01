Conheça o Tema da Semana, novo podcast do Portal 6 que repercute os principais assuntos em destaque em Goiás

Com análises sobre os principais assuntos da semana em Goiás, o Portal 6 apresenta neste sábado (14) um novo podcast que inclui economia, políticas públicas e a gestão do estado e dos municípios na agenda de quem deseja ficar bem informado sobre o estado. O Tema da Semana repercute os grandes assuntos do momento, sempre com a avaliação de especialistas e atores políticos.

No episódio de estreia, o tema é a chegada da Equatorial Energia a Goiás. Com um plano de ação de 100 dias, a nova concessionária já prometeu novas subestações e linhas de energia. A proposta é viável e suficiente para revolver os problemas na distribuição? Representantes do setor respondem.

As edições serão semanais e conduzidos por Emilly Viana, repórter do Portal 6. Convidados especiais também participam das edições, que serão semanais e hospedadas plataformas de áudio aos sábados.

Ouça no Spotify: