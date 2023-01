Em agenda secreta, Bolsonaro gastou em um dia quase R$ 30 mil em hotel de Goiânia

Um levantamento realizado pelo jornal O Popular, publicado neste sábado (14), mostra os gastos que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve durante as passagens pelo estado de Goiás.

Os registros vão de março de 2019, no início do mandato, a março de 2022, o último ano em que ele esteve na Presidência.

Ao todo, os gastos no cartão corporativo durante a viagem no estado somaram R$ 420 mil. Dessas, 193 mil foram destinadas à alimentação e R$ 196, 7 mil para hospedagem.

No entanto, chama a atenção um valor alto que o ex-presidente teve em apenas um único dia, durante uma agenda não publicada, portanto secreta, na capital goiana.

Conforme publicado no levantamento, Bolsonaro chegou a gastar R$ 28, 3 mil com hospedagem, no dia 30 de agosto de 2021, no hotel La Hotels Apart – Hobes.

Na mesma data, que não aparece em agenda oficial, o ex-presidente pagou R$ 21,2 mil em um restaurante, também localizado no município.

Durante o dia, também foram contabilizados gastos com locação de imóveis, serviço de apoio administrativo, alimentação e hospedagem em outro local.

Veja o levantamento: