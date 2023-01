Entregador da Amazon tem surpresa assustadora ao entregar encomenda para cliente; veja

Um entregador da Amazon passou por maus bocados após ter uma surpresa assustadora, no momento em que desceu para deixar uma encomenda, na última semana. Ele compartilhou toda a situação no perfil do TikTok e viralizou.

Identificado como Charles, o profissional contou que o chão começou a ceder e ele caiu em um buraco, de mais de dois metros de profundidade. O corpo dele ficou coberto com lama, fezes e outros detritos até a altura do joelho.

Mas acredite: piorou. O homem quis se apoiar nas raízes das paredes para escalar a fossa e quase provocou um desabamento. “Tentei usar essas raízes ao meu redor para sair, e isso apenas puxou mais terra para cima de mim, então liguei para os bombeiros”, disse.

“Estou parado na lama até os joelhos, mijo e m*rda, com certeza”, destacou Charles, no vídeo publicado. “Eu realmente não quero morrer na po*ra de alguém, seja lá como você chame essas coisas”, bravejou.

Os socorristas chegaram logo depois, com uma ambulância e até mesmo um helicóptero para retirar o trabalhador. Uma escada foi jogada para ele.

“O chefe dos bombeiros me disse que era uma situação perigosa em que eu estava, e provavelmente não percebi o quão perigoso era, porque quando ele chegou lá, ele disse: ‘Não se mexa’”, relembrou.

O que a empresa disse

O entregador da Amazon repassou o ocorrido instantaneamente ao superior, já que tinha cerca de 100 entregas para concluir no dia.

‘Solidariamente’, foi enviado outro profissional para pegar metade das encomendas e ‘ajudar’ o trabalhador azarado.

Com isso, ele pôde passar em casa, tomar um banho rápido e voltar para às atividades.